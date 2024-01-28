Радимов: Нино и Родригао будут играть вместе в центре защиты

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал, кто, по его мнению, будет выступать в центре защиты питерской команды во второй части сезона.

Специалист отметил, что в центре обороны будут играть Родригао и Нино, но дальше многое будет зависеть от них.

«Родригао заканчивал чемпионат как игрок основного состава, а Нино покупался не на скамейку же», - заявил Радимов в эфире «Матч Премьер».

Сегодня, 28 января, Нино дебютировал за питерскую команду, сыграв 90 минут в товарищеском матче против «Аль-Фатеха» (1:1) из Саудовской Аравии.

«Зенит» после 18 туров РПЛ занимает второе место в турнирной таблице.