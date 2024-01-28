Радимов рассказал, кто будет играть в атаке «Зенита» во второй части сезона

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов подвёл итоги первого сбора питерского клуба, которые прошли в Абу-Даби.

Специалист отметил, что это был обычный тренировочный процесс, который был направлен на физическую нагрузку, к тому же они считает большим плюсом то, что все новички, которых хотели «сине-бело-голубые», уже присоединились к команде.

«Что касается атаки, вероятен вариант с Мостовым, Кассьеррой и Артуром. Мостовой и Ахметов будут конкурировать», - заявил Радимов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что питерский клуб после первой части сезона РПЛ занимает второе место в турнирной таблице.