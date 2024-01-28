​Семак объяснил, почему «Зенит» не выиграл

Первый зимний сбор «Зенит» завершил ничьей с «Аль-Фатехом» - 1:1. При этом предыдущие три товарищеские встречи команда Сергея Семака выиграла. Рулевой «сине-бело-голубых» ответил на вопрос, почему «Зенит» не смог победить в воскресенье.

«Потому что не смогли забить больше, а после одной ошибки пропустили мяч», - сказал Семак, чьи слова приведены на сайте «Зенита».

В продолжении послематчевого комментария Семак посетовал на плохую реализацию голевых моментов.

«К сожалению, не забили. Нам не хватает свежести, что естественно, поэтому реализация пока хромает», - отметил Семак.

Добавим, что после первой части сезона «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.