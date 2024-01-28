​Тимощук поделился впечатлениями от судейства матча «Зенита»

В воскресенье «Зенит» проводил матч против «Аль-Фатеха», и Анатолий Тимощук отработал полчаса в качестве судьи в поле. После игры член тренерского штаба питерского клуба поделился впечатлениями.

«Это мой первый международный судейский опыт», - сказал Тимощук пресс-службе «Зенита». Тренер отметил, что к 25-й минуте один из судей уже приехал и предлагал замену, но Тимощук попросил посудить ещё пять минут.

«Вообще было довольно волнительно, но я пообщался с нашими соперниками, сказал, чтобы игроки уважали друг друга. Думаю, что в целом матч был интересный, хороший соперник», - сказал Тимощук.

Тимощук отметил, что он хотел давать футболистам вести борьбу, чтобы команды чувствовали накал в товарищеской игре.

Напомним, что «Зенит» и «Аль-Фатех» сыграли вничью со счётом 1:1.