Динияр Билялетдинов: Хочется, чтобы судьба чемпионства решилась в последнем туре

Бывший футболист московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России хотел бы, чтобы судьба титула решалась в последнем туре, к тому же, по его мнению, интрига позволяет на это рассчитывать, так как позиции «Зенита» пошатнулись.

«Но они до сих пор главные претенденты на титул. «Краснодар»? Тоже в гонке, но нет уверенности, что они осилят этот путь», - приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, что после первой части сезона Российской премьер-лиги в лидерах находится «Краснодар», который опережает «Зенит» на два балла.