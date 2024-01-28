Клаудиньо — о матче против «Сантоса» на вторых сборах: «Жду его с предвкушением»

Полузащитник питерского «Зенита» Клаудиньо поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против «Сантоса», который состоится на вторых сборах.

Бразилец отметил, что очень ждёт эту игру, ведь он вырос в этом клубе и знает там многих.

«И всегда, когда доводится сыграть против бывших партнеров или встретиться с ними, — это теплые встречи. Уверен, будет интересная игра. Жду ее с предвкушением», - приводит слова Клаудиньо пресс-служба «Зенита».

Напомним, что товарищеский матч пройдёт в рамках Кубка равноправия, который пройдёт в Катаре, и состоится 13 февраля.