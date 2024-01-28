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Клаудиньо: «Сборы, особенно первая часть, довольно утомительный процесс»

28 Января 2024 • 17:14 Комментировать

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо подвёл итоги первых сборов питерской команды, которые завершились сегодня, 28 января, в Абу-Даби.

Бразилец отметил, что всегда работаешь с радостью, когда тебя окружают приятные люди.

«Конечно, сборы, особенно первая часть, довольно утомительный процесс, когда за спиной каникулы, а тут возвращаешься к работе. Но повторюсь, когда работа приносит радость, все легко и просто». - приводит слова Клаудиньо пресс-служба «Зенита».

Напомним, что подопечные Сергея Семака после первой части сезона Российской премьер-лиги занимают второе место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» два балла. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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