Клаудиньо: «Сборы, особенно первая часть, довольно утомительный процесс»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо подвёл итоги первых сборов питерской команды, которые завершились сегодня, 28 января, в Абу-Даби.

Бразилец отметил, что всегда работаешь с радостью, когда тебя окружают приятные люди.

«Конечно, сборы, особенно первая часть, довольно утомительный процесс, когда за спиной каникулы, а тут возвращаешься к работе. Но повторюсь, когда работа приносит радость, все легко и просто». - приводит слова Клаудиньо пресс-служба «Зенита».

Напомним, что подопечные Сергея Семака после первой части сезона Российской премьер-лиги занимают второе место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» два балла.