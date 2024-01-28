Семак высказался о первых сборах «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о первых сборах питерской команды, которые завершились сегодня, 28 января, в Абу-Даби.

Специалист отметил, игроки поработали качественно, и никто не пропускал тренировочный процесс на протяжении длительного срока.

«Матчи, которые мы провели дали нам хорошую пищу для размышлений. Самое главное — что все в строю, никто не вылетел, не получил травму», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Во время сборов «сине-бело-голубые» провели четыре товарищеских матча, в которых одержали победы над самаркандским «Динамо» (5:1), «Чонбук Моторс» (5:1) и «Уралом» (1:1), а также сыграли вничью с «Аль-Фатехом» (1:1).