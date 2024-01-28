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Гришин: «Сейчас Захарян сильнее Пиняева»

28 Января 2024 • 17:02 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин сравнил между собой нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева и полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

По мнению эксперта, на данный момент Захарян превосходит Пиняева по уровню игры, однако в будущем ситуация может измениться.

«Сейчас Захарян сильнее Пиняева. Всё может поменяться через год. Пиняев пока играет не на ведущих ролях в «Локомотиве». В последних матчах Сергей получает мало игрового времени. Иногда «Локомотив» не замечает потери Пиняева», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 23 матча, отметившись в них одной результативной передачей. На счету 19-летнего Пиняева два гола и пять передач в 25 играх в футболке «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Реал Сосьедад Александр Гришин Сергей Пиняев Арсен Захарян ещё теги

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