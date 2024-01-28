Корова, баран, телёнок, ягнёнок и даже мать: Традиционные и дикие жертвоприношения в футболе

Перед матчем 1/8 финала Кубка африканских наций против ДР Конго в Федерации футбола Египта принесли в жертву корову, чтобы это помогло «фараонам» на футбольном поле. Отметим, что в 2008 году, когда египетская сборная приносила в жертву телёнка, она выиграла Кубок Африки. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о других случаях жертвоприношений в футболе.

Шаманы и коровы в ЮАР

В преддверии чемпионата мира 2010 года, который состоялся в Южноафриканской Республике, несколько десятков местных шаманов провели обряд по жертвоприношению также коровы. Церемония прошла рядом с центральным стадионом мундиаля в Йоханнесбурге. Хотели, чтобы во время турнира царила «гармония». В целом ЧМ действительно прошёл неплохо, только вот сборная ЮАР вылетела так быстро, как только можно было. Впервые в истории чемпионатов мира страна-хозяйка тогда завершила своё выступление на турнире уже не стадии группового этапа.

Жертвоприношение в Лиге чемпионов

В августе 2013 года весь футбольный мир облетела новость, что в Казахстане на стадионе «Астана-Арена» перед матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов между карагандинским «Шахтёром» и шотландским «Селтиком» совершили жертвоприношение барана. Если конкретней, то жертвоприношение состоялось перед тренировкой «Шахтёра». Директор УЕФА по проведению соревнований Джорджо Маркетти пригрозил «Шахтёру» дисциплинарными санкциями в случае повторения инцидента. Он заявил о недопустимости подобных акций на стадионах или рядом с ними за день, в день и на следующий день после матчей под эгидой УЕФА. Что касается результата, то карагандинцы победили «Селтик» дома 2:0, но в гостях потом проиграли 0:3 и отправились в групповой этап Лиги Европы, а не Лиги чемпионов.

Представители карагандинского «Шахтёра» отмечали, что жертвоприношение барана – обычная практика в Казахстане. В Болгарии тоже такое бывало. В феврале 2011 года игроки пловдивского «Локомотива» перед вторым кругом чемпионата страны зарезали на стадионе ягнёнка. Затем вратари команды Здравко Лазаров и Флориан Луккини смазали кровью убитого животного штанги ворот, чтобы пропускать меньше голов. А марокканский клуб «Раджа Касабланка» в 2020 году приносил в жертву барана, чтобы в команде стало меньше травм.

«Спартак-Нальчик» проводил обряд в присутствии коллектива команды

На Северном Кавказе такими вещами никого не удивишь. Перед возобновлением сезона в марте 2014 года «Спартак-Нальчик» рассказал о проведении жертвоприношения барана на стадионе в присутствии коллектива команды. Молитву при этом прочитал специально приглашённый представитель духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики. В Нальчике не скрывают, что организуют такой обряд ежегодно накануне первого домашнего матча команды в календарном году. Тренер московского ЦСКА Мурат Искаков, который родом из Нальчика, объяснил, что кровь убиенного барана сливают в ямку, выкопанную в середине поля. Тем футболистам, которые не хотят на это смотреть, позволяют не присутствовать либо советуют отвернуться во время процесса.

При главном тренере Гаджи Гаджиеве в 2017 году на стадионе пермского «Амкара» поводили барана, которого потом зарезали. После этого «Амкар» прервал в чемпионате России 18-матчевую безвыигрышную серию победой над тульским «Арсеналом». Гаджиев на пресс-конференции вспомнил, что так раньше делал Юрий Сёмин, но в данном конкретном случае инициатива исходила от президента «Амкара» Геннадия Шилова.

Дичь в Африке

Настоящую лютую дичь поведал в откровенном интервью габонский нападающий Шива-Стар Н'Зигу, в нулевые годы выступавший за французские «Нант» и «Реймс». Ладно ещё, он признался, что родители правда подделали его документы, изменив его имя и «омолодив» на пять лет. Гораздо отъявленнее то, что отец Шивы-Стара убил его мать «во благо процветания своего бизнеса и ради успешной карьеры сына в футболе».

Использованы материалы: Sport24, Спорт День За Днём, DPA, Islam-Today, Associated Press, The Guardian, YouTube-канал Le Chroniques du Gabon, Gong, lpfc.net.

Кирилл Иванцов