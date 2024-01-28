Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корова, баран, телёнок, ягнёнок и даже мать: Традиционные и дикие жертвоприношения в футболе

28 Января 2024 • 18:00 Комментировать

Перед матчем 1/8 финала Кубка африканских наций против ДР Конго в Федерации футбола Египта принесли в жертву корову, чтобы это помогло «фараонам» на футбольном поле. Отметим, что в 2008 году, когда египетская сборная приносила в жертву телёнка, она выиграла Кубок Африки. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о других случаях жертвоприношений в футболе.

Шаманы и коровы в ЮАР

В преддверии чемпионата мира 2010 года, который состоялся в Южноафриканской Республике, несколько десятков местных шаманов провели обряд по жертвоприношению также коровы. Церемония прошла рядом с центральным стадионом мундиаля в Йоханнесбурге. Хотели, чтобы во время турнира царила «гармония». В целом ЧМ действительно прошёл неплохо, только вот сборная ЮАР вылетела так быстро, как только можно было. Впервые в истории чемпионатов мира страна-хозяйка тогда завершила своё выступление на турнире уже не стадии группового этапа.

Жертвоприношение в Лиге чемпионов

В августе 2013 года весь футбольный мир облетела новость, что в Казахстане на стадионе «Астана-Арена» перед матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов между карагандинским «Шахтёром» и шотландским «Селтиком» совершили жертвоприношение барана. Если конкретней, то жертвоприношение состоялось перед тренировкой «Шахтёра». Директор УЕФА по проведению соревнований Джорджо Маркетти пригрозил «Шахтёру» дисциплинарными санкциями в случае повторения инцидента. Он заявил о недопустимости подобных акций на стадионах или рядом с ними за день, в день и на следующий день после матчей под эгидой УЕФА. Что касается результата, то карагандинцы победили «Селтик» дома 2:0, но в гостях потом проиграли 0:3 и отправились в групповой этап Лиги Европы, а не Лиги чемпионов.

Представители карагандинского «Шахтёра» отмечали, что жертвоприношение барана – обычная практика в Казахстане. В Болгарии тоже такое бывало. В феврале 2011 года игроки пловдивского «Локомотива» перед вторым кругом чемпионата страны зарезали на стадионе ягнёнка. Затем вратари команды Здравко Лазаров и Флориан Луккини смазали кровью убитого животного штанги ворот, чтобы пропускать меньше голов. А марокканский клуб «Раджа Касабланка» в 2020 году приносил в жертву барана, чтобы в команде стало меньше травм.

«Спартак-Нальчик» проводил обряд в присутствии коллектива команды

На Северном Кавказе такими вещами никого не удивишь. Перед возобновлением сезона в марте 2014 года «Спартак-Нальчик» рассказал о проведении жертвоприношения барана на стадионе в присутствии коллектива команды. Молитву при этом прочитал специально приглашённый представитель духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики. В Нальчике не скрывают, что организуют такой обряд ежегодно накануне первого домашнего матча команды в календарном году. Тренер московского ЦСКА Мурат Искаков, который родом из Нальчика, объяснил, что кровь убиенного барана сливают в ямку, выкопанную в середине поля. Тем футболистам, которые не хотят на это смотреть, позволяют не присутствовать либо советуют отвернуться во время процесса.

При главном тренере Гаджи Гаджиеве в 2017 году на стадионе пермского «Амкара» поводили барана, которого потом зарезали. После этого «Амкар» прервал в чемпионате России 18-матчевую безвыигрышную серию победой над тульским «Арсеналом». Гаджиев на пресс-конференции вспомнил, что так раньше делал Юрий Сёмин, но в данном конкретном случае инициатива исходила от президента «Амкара» Геннадия Шилова.

Дичь в Африке

Настоящую лютую дичь поведал в откровенном интервью габонский нападающий Шива-Стар Н'Зигу, в нулевые годы выступавший за французские «Нант» и «Реймс». Ладно ещё, он признался, что родители правда подделали его документы, изменив его имя и «омолодив» на пять лет. Гораздо отъявленнее то, что отец Шивы-Стара убил его мать «во благо процветания своего бизнеса и ради успешной карьеры сына в футболе».

Использованы материалы: Sport24, Спорт День За Днём, DPA, Islam-Today, Associated Press, The Guardian, YouTube-канал Le Chroniques du Gabon, Gong, lpfc.net.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Амкар Спартак-Нальчик Гаджи Гаджиев Сборная Юар Шахтёр Караганда Чемпионат России Сборная Египта Шива-Стар Н'Зигу ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» ​Месси жёстко поругался с тренером, «Реал» избавится от лидера ради Мбаппе, а у «Барселоны» будет новый тренер – в главных слухах недели «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели ​«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании Как играл Роналду против Месси: От первой встречи до «Последнего танца» ​Клоппа хотят видеть в испанском суперклубе ​Гвардиола нанёс ответный удар президенту УЕФА ​Анчелотти высказался о решении Клопп покинуть «Ливерпуль»
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии
Спортивные новости
«Трактор» в результативном матче переиграл «Авангард» в КХЛ Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open, но установил много рекордов «Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ «Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Россиянин Шевченко теперь будет выступать за Казахстан Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Января
18:14 · Россия. Премьер-лига
​Семак рассказал о ближайших планах «Зенита»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: Дзюба уже в возрасте, нужно искать ему замену
18:04 · Россия. Премьер-лига
Радимов: Нино и Родригао будут играть вместе в центре защиты
18:00 · Россия. Премьер-лига
Радимов рассказал, кто будет играть в атаке «Зенита» во второй части сезона
17:42 · Россия. Премьер-лига
​Семак объяснил, почему «Зенит» не выиграл
17:30 · Россия. Премьер-лига
​Тимощук поделился впечатлениями от судейства матча «Зенита»
17:29 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: Хочется, чтобы судьба чемпионства решилась в последнем туре
17:21 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо — о матче против «Сантоса» на вторых сборах: «Жду его с предвкушением»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо: «Сборы, особенно первая часть, довольно утомительный процесс»
17:07 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о первых сборах «Зенита»
17:02 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Сейчас Захарян сильнее Пиняева»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, где продолжит карьеру Иван Игнатьев слухи
16:47 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» может подписать экс-игрока «Краснодара»
16:01 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Пиняев — перспективно сильный игрок, но ему не хватает стабильности»
15:52 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин — о большом количестве иностранцев в составе «Зенита»: «Профессиональный спорт — прежде всего, результат»
Все новости
Рекомендуем