Бывший форвард «Сочи» Иван Игнатьев в ближайшее время переедет в Боснию и Герцеговину.

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», 25-летний футболист, скорее всего, продолжит свою карьеру за пределами России. По данным источника, Игнатьев отправился в Сербию, где должен подписать трудовой договор с боснийским клубом «Железничар». Отмечается, что контракт между сторонами будет рассчитан до лета.

В первой части текущего сезона Игнатьев принял участие в 12 матчах за «Сочи», в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 800 тысяч евро.