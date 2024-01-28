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Стало известно, где продолжит карьеру Иван Игнатьев слухи

28 Января 2024 • 16:52 Комментировать

Бывший форвард «Сочи» Иван Игнатьев в ближайшее время переедет в Боснию и Герцеговину.

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», 25-летний футболист, скорее всего, продолжит свою карьеру за пределами России. По данным источника, Игнатьев отправился в Сербию, где должен подписать трудовой договор с боснийским клубом «Железничар». Отмечается, что контракт между сторонами будет рассчитан до лета.

В первой части текущего сезона Игнатьев принял участие в 12 матчах за «Сочи», в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 800 тысяч евро.

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