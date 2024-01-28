​«Зенит» может подписать экс-игрока «Краснодара»

«Зенит» работает над поиском игрока, который в обороне заменит Данила Кругового. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в питерском клубе может оказаться Кристиан Рамирес – бывший футболист «Краснодара». По данным источника, агенты 29-летнего эквадорца предложили его услуги «сине-бело-голубым». «Зенит» может купить Рамиреса у «Ференцвароша» или взять его в аренду с правом выкупа.

В то же время отмечается, что Рамирес является для «Зенита» запасным вариантом. Клуб нацелен заполучить на позицию левого защитника российского футболиста.

Ранее мы сообщали, что «Зенит» не сможет купить у «Динамо» Дмитрия Скопинцева менее чем за 10 миллионов евро.