Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Динамо» не продаст в «Зенит» защитника Дмитрия Скопинцева менее чем за 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил за 26-летнего футболиста 6 миллионов евро, однако московский клуб требует от петербуржцев 14 миллионов.

В текущем сезоне Скопинцев провёл за «Динамо» 22 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 3 миллиона евро.

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от второго «Зенита» на четыре очка. Матчи чемпионата России возобновятся в марте.