Наумов: «Пиняев — перспективно сильный игрок, но ему не хватает стабильности»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре нападающего «железнодорожников» Сергея Пиняева в нынешнем сезоне.

По мнению Наумова, 19-летнему Пиняеву пока не хватает стабильности, однако молодой футболист всё равно является игроком высокого уровня, который мог бы проявить себя в средней команде из топ-5 лиг Европы.

«Ему свойственны перепады, он ещё молодой футболист. Иногда Сергей проваливает матчи. Пиняев – перспективно сильный игрок, но ему не хватает стабильности. Очень часто он принимает неправильные решения на поле. Он ещё будет прогрессировать», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» 25 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.