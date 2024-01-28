Брат Балотелли: «Возможен ли переход Марио в Россию? Нет»

Коррадо Балотелли, сводный брат известного итальянского нападающего Марио Балотелли, высказался о возможном переходе 33-летнего футболиста «Адана Демирспор» в российский клуб.

«Возможен ли трансфер Марио в Россию? Нет», — цитирует Коррадо Балотелли «РБ Спорт».

В текущем сезоне Марио Балотелли провёл за «Адана Демирспор» пять матчей, в которых забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Италии в 1 миллион евро.

Напомним, нападающий является победителем Лиги чемпионов 2010 года в составе миланского «Интера». Также в карьере Балотелли был «Манчестер Сити», в составе которого он успел выиграть чемпионат Англии.