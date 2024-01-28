Тимощук судит матч «Зенита»

В воскресенье «Зенит» проводит товарищеский матч против «Аль-Фатеха». Команды решили не приглашать на игру профессиональных арбитров. В поле работает член тренерского штаба «Зенита» Анатолий Тимощук, а на боковых линиях – представители тренерского штаба «Аль-Фатеха».

Следить за развитием событий в матче «Зенит» - «Аль-Фатех» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. После первого тайма на табло горел счёт 1:1. За питерский клуб забил бразилец Клаудиньо.

Добавим, что чемпионат России возобновится уже через пять недель.