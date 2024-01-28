Лесовой отправится с «Динамо» на второй сбор

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», нападающий «Динамо» Даниил Лесовой полетит с командой на второй сбор.

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист близок к переходу в «Маккаби» из Хайфы, однако пока этот трансфер не удаётся осуществить из-за сложностей, которые возникли при переводе денег за игрока. Сегодня, 28 января, главный скаут зарубежного клуба Маор Бург подтвердил информацию о том, что Лесовой покинул Израиль.

В нынешнем сезоне нападающий провёл в составе «бело-голубых» 13 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

Отметим, что после 18 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Чемпионат России возобновится весной нынешнего года.