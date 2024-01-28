Агент Тимошенко: «Возможно, в ближайшее время вступим в переговоры с «Оренбургом»

Олег Ерёмин, агент нападающего «Родины» Ивана Тимошенко, высказался о возможном переходе своего клиента в «Оренбург».

По словам Ерёмина, 24-летнему футболисту интересно возможное повышение в классе, однако пока «Оренбург» успел обозначить лишь предварительный интерес к Тимошенко.

«Возможно, в стадию переговоров вступим в ближайшее время. Пока это только проявление интереса и притирочные разговоры о том, какие это могут быть цифры», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тимошенко провёл за «Родину» 20 матчей, в которых забил 12 голов. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 900 тысяч евро.