Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Тимошенко: «Возможно, в ближайшее время вступим в переговоры с «Оренбургом»

28 Января 2024 • 14:03 Комментировать
Акрон
...
Родина Москва
03.03 18:00

Олег Ерёмин, агент нападающего «Родины» Ивана Тимошенко, высказался о возможном переходе своего клиента в «Оренбург».

По словам Ерёмина, 24-летнему футболисту интересно возможное повышение в классе, однако пока «Оренбург» успел обозначить лишь предварительный интерес к Тимошенко.

«Возможно, в стадию переговоров вступим в ближайшее время. Пока это только проявление интереса и притирочные разговоры о том, какие это могут быть цифры», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тимошенко провёл за «Родину» 20 матчей, в которых забил 12 голов. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 900 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Олег Еремин Родина Москва Иван Тимошенко ещё теги

Новости по матчу

25 Января
14:54
Горлов: «Из середняка среди фаворитов «Акрон» превращается в фаворита»
03 Января
12:16
Крижан: «Для меня нет проблем с тем, чтобы играть за «Зенит», «Спартак», «Краснодар» или ЦСКА»
11:39
Крижан: «Российский паспорт упростил бы мне жизнь»
10:18
Крижан: «Был шокирован тем, что цены в Москве доходят просто до смешного»
09:36
Игрок «Родины» Крижан: «Мама беспокоилась из-за того, что я еду в Россию»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АКРОН РОДИНА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» ​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника Лэмпард назвал причину провала Салаха и де Брёйне в «Челси» «Манчестер Юнайтед» может заменить Онана – на прицеле топ-вратарь ​Месси жёстко поругался с тренером, «Реал» избавится от лидера ради Мбаппе, а у «Барселоны» будет новый тренер – в главных слухах недели «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели ​«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании Как играл Роналду против Месси: От первой встречи до «Последнего танца»
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ
Спортивные новости
«Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ «Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Россиянин Шевченко теперь будет выступать за Казахстан Соболенко во второй раз подряд выиграла Australian Open Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, переиграл Зверева и вышел в финал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Января
14:35 · Россия. Премьер-лига
Даев считает, что ЦСКА способен попасть в тройку призёров по итогам сезона
14:14 · Россия. Премьер-лига
В «Твенте» заявили, что пока переход Угальде в «Спартак» не согласован
14:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Тимошенко: «Возможно, в ближайшее время вступим в переговоры с «Оренбургом»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не устраивают предложения «Аль-Шабаба» и «Севильи» по Кассьерре
13:09 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Большой вопрос, сможет ли Угальде адаптироваться к российскому футболу»
12:07 · Россия. Премьер-лига
В агентстве Угальде сообщили, что футболист прибыл в Москву
11:54 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Тикнизян усилил бы «Зенит»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Шатов: «Если будет возможность, съездил бы на стажировку в «Зенит»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Коваленко: «На сборе успели подготовиться функционально»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Уход Кругового мало что значит для «Зенита»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев: «Ахметов не потеряется на фоне бразильцев»
11:04 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Спонсор интриги в текущем розыгрыше РПЛ — уход Малкома из «Зенита»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Педро показывает довольно зрелый футбол»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Корнеев — об игре между «Зенитом» и «Уралом»: «Типичный матч, когда ребята находятся под нагрузками»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Артур напоминает Малкома»
Все новости
Рекомендуем