Ветеран «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о трансферной кампании «железнодорожников».

- Как оцениваете трансферную кампанию «Локомотива»? Приобретений пока нет. Это тревожит?

- У «Локомотива» на данный момент хорошо укомплектованная команда.

- В СМИ пишут о переходе 27-летнего центрального защитника «Страсбурга» Ньямси, с которым достигнуто соглашение. Что думаете об этом трансфере?

- Я ничего не читал об этом новичке. Знаю только, что это достаточно опытный футболист. Надо еще посмотреть, как он будет адаптироваться, как преодолеет сложности с языковым барьером. Только время покажет, придется ли он ко двору.

- Ньямси очень высокий (195 см) и носит прозвище Скала. Это габаритный, мощный футболист. «Локомотив» нуждается в таком игроке в обороне?

- В «Локомотиве» уже был высокий защитник Бикей, и ни к чему хорошему это не привело. Тут все зависит от качества игрока, а не от его антропометрических данных. Причем Ньямси - это не такой дорогостоящий футболист.

- Появилась информация, что Антон Миранчук может уйти из «Локомотива» в турецкий «Трабзонспор». Хороший вариант для него, или лучше остаться?

- Не знаю, зачем Антону менять команду. Может быть, он хочет что-то изменить в жизни, поставить себе новые цели. Это квалифицированный футболист, и он сам знает, как ему будет лучше. Меня не удивит никакое его решение.

- Почему «Локомотив» не перезаключил с Миранчуком контракт, ведь летом он станет свободным агентом, и клуб не выручит деньги от его перехода?

- Если «Локомотив» сейчас его продаст, то выручит деньги. У клуба есть своя политика, он вложил в этого игрока немалые деньги, поэтому тоже хочет что-то выручить. Думаю, что клуб предлагал Антону какие-то условия продления контракта, видимо, они не устроили сторону футболиста. Есть агенты рядом, и мы не знаем, как и что происходит.

- Как отнеслись к тому, что Тикнизян отказал «Зениту» в переходе?

- Он провел хороший год в «Локомотиве», а в «Зените» по деньгам сильно не выигрывал, как я понимаю. Да и не всегда деньги играют решающую роль. В его нынешней команде тоже хорошие зарплаты. Плюс на него рассчитывают. Считаю, что он принял правильное решение.

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- Думаете, в «Зените» он бы не выдержал конкуренцию с Дугласом Сантосом?

- Почему Тикнизян не смог бы выиграть конкуренцию? Не считаю, что он на много голов ниже Сантоса. У него уже и опыт хороший есть в РПЛ. Возможно, у Наира есть какие-то личные моменты. У него здесь все хорошо складывается. Зачем что-то менять? Понятно, что если бы на кону стояла Лига чемпионов. Но этого нет. Поэтому не вижу смысла бегать из команды в команду.

- Если придет Ньямси, это будет один новичок. Этого мало, чтобы бороться за медали? Кто еще нужен?

- Команда и в нынешнем составе способна бороться за медали. Надо думать о том, как стабилизировать игру. Прежде всего, в обороне. А в атаке все хорошо. Конечно, пригодился бы игрок, умеющий отдать последний пас, который вел бы игру в центре поля. Не хватает креативного игрока, такого, как Лоськов, который мог бы все связать в центре поля.

Елена Григорьевская