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Пономарёв: «Зря Семак поверил бразильцам, эта компания работает на себя и на публику» эксклюзив

28 Января 2024 • 13:42 Комментировать

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «Зенита» над «Уралом», 1:0, в контрольном матче и готовности питерской команды к сезону.

- «Зенит» провел уже три контрольных матча на сборах. Как оцениваете готовность команды?

- Она готова, только смотря к чему. «Зенит» набрал бразильцев, но матч с «Уралом» мне не понравился. Они играли, конечно, по-бразильски: на публику, рекламируя себя. Но ничего конкретного сделать не могли. Техника, тактика у них хорошая, приятно смотреть, но они все делали поперек и назад. Впереди агрессии практически никакой нет. Была пара моментов, которую они создали за всю игру. И то, что они забили мяч, – это такая глупость со стороны вратаря! А так нет, они не смогут в таком темпе бороться за первое место.

- Может, новички еще не успели вписаться в команду? Все-таки не так много времени прошло.

- Нет-нет. Это бразильская система игры. Зря Семак поверил бразильцам. Эта компания работает на себя, на публику, на рекламу. Они с удовольствием играют и сами его получают от своей игры, но толку от этого никакого нет.

- Что бросается в глаза в игре «Зенита»? Есть ли какие-то очевидные проблемы?

- Нет. В обороне пока дела не очень, но бразильцы не любят играть в защите. А так проблем нет. Но они будут мучиться, чтобы забить мяч. Пока в целом нет ничего интересного. Я даже хотел выключить матч с «Уралом».

- Встреча с «Уралом» вам не понравилась, но в предыдущих товарищеских играх «Зенит» забивал по пять мячей. Неужели все так плохо?

- «Чонбук» и самаркандское «Динамо» - очень посредственные команды. По классу они отличаются. Они не знали, что делать. Мяч сначала держали хорошо, но потом пропускали голы. Слабые команды. А вчера попался «Урал», и «Зенит» уже был на тормозе, не знал, что с ним делать, потому что у уральцев неплохая оборона. Питерцы даже не надеялись на этот дурацкий гол, который забили. Счет был бы 0:0. Пусть теперь Семак разбирается с этими бразильцами. У него серьезное положение. Думаю, его команда не сможет бороться за первое место.

- Семак сказал после матча с «Уралом», что вторым таймом недоволен. В прошлой игре было наоборот, и команда забила много мячей именно после перерыва. С чем это связано?

- С тем, что «Зенит» играл с посредственными соперниками, как я сказал. Что вы хотите? Вот попался «Урал», и уже другая игра пошла. Питерцы не знали, что делать. Подходили к воротам, а там все занято. Игроков разобрали. Ганчаренко неплохо поставил оборону. Правда, агрессии тоже мало впереди. Мяч не держится.

- «Зенит» традиционно проводит много контрольных матчей на сборах. Это верное решение? Или вы считаете, что надо больше тренироваться, а не играть?

- Это правильно. Надо проводить как можно больше контрольных встреч. Тренировками никаких проблем не решишь. А в игре все видно, как на ладони.

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- Как думаете, Семак уже определился с основным составом?

- Думаю, да. Это не очень сложно. Но проблем в игре у него будет очень много.

- Писали про интерес к Кассьерре и Венделу из Испании, Саудовской Аравии и Бразилии. Верите, что Семак может их отпустить зимой или будет держать до лета?

- Вряд ли их отпустят до конца контракта, потому что у «Зенита» и так много денег. Хотя я уверен, что предложения были хорошие.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
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