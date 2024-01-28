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Первый зимний трансфер «Спартака»: Кто такой Угальде

28 Января 2024 • 12:29 Комментировать

В ближайшее время московский «Спартак» должен подписать форварда «Твенте» Манфреда Угальде. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» постарается разобраться, сможет ли 21-летний нападающий из Коста-Рики усилить атаку «красно-белого» коллектива.

Биография

Свой путь в футболе Угальде начал на родине в академии «Эредиано», однако уже в 2016 году перебрался в «Депортиво Саприсса», где стал играть за молодёжку. Спустя три года нападающий дебютировал за основную команду в матче чемпионата Коста-Рики и сразу же отметился забитым голом. В ноябре 2019 года «Депортиво Саприсса» стало победителем Лиги КОНКАКАФ, а сам Угальде был признан лучшим молодым футболистом турнира. В 2020 году форвард перебрался в бельгийский «Ломмель», откуда и перешёл в «Твенте».

Угальде дебютировал за сборную Коста-Рики ещё в 2020 году, но регулярно стал вызываться в команду лишь в конце прошлого года. На данный момент у игрока шесть матчей за Коста-Рику и один забитый мяч.

Сильные стороны

В Эредивизие Угальде провёл 67 матчей и забил 18 мячей. Удивительно, но все голы были забиты форвардом из штрафной площади соперника. Этот футболист очень редко использует дальние удары, но тут стоит отметить специфику игры «Твенте», где из-за пределов штрафной обычно бьют центральные полузащитники, а нападающие поджидают рикошеты и отскоки.

Угальде — очень быстрый и техничный форвард, умеющий бить по воротам с обеих ног. Рост футболиста составляет 173 сантиметра, что является не совсем типичным для нападающего РПЛ. Однако при таком росте Угальде отлично умеет играть головой и не раз забивал классные мячи. Стоит отметить, что у него есть ряд курьёзных голов, когда защитники или вратари ошибались перед ним, и это не просто так. Угальде очень хорош в прессинге, а также за счёт небольших габаритов является резким игроком, который умело использует ошибки соперников. Кроме того, у него неплохой прицел, когда речь идёт о дальних передачах.

Что может помешать Угальде раскрыться?

Футбол, а точнее большое отличие Российской премьер-лиги от чемпионата Нидерландов. В Эредивизие атакующий и быстрый футбол, в котором решают скорость и реакция, а не единоборства и габариты. В России более силовая игра, к которой может быть не готов молодой Угальде, по крайней мере на первых порах. Сразу же на ум приходит самый дорогой трансфер в истории «Спартака» — Гус Тиль. Атакующий хавбек феерил в родном чемпионате и забивал большое количество мячей, но оказавшись в России, так и не смог продемонстрировать свои лучшие качества и спустя время вернулся в Нидерланды, где продолжает забивать и раздавать передачи.

Трансфер Угальде в «Спартак» выглядит не самым очевидным, но, возможно, именно такой нападающий и нужен наставнику «красно-белых» Гильермо Абаскалю, который регулярно внедряет в игру новые идеи. Однако сумма сделки (12+3 миллиона евро) является сомнительной, ведь нет гарантий, что коста-риканский форвард сможет обрасти мышцами и адаптироваться к силовому российскому футболу.

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Евро-Футбол.Ру,
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