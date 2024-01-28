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В «Маккаби» подтвердили информацию о том, что Лесовой покинул Израиль

28 Января 2024 • 09:24 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

Маор Бург, главный скаут клуба «Маккаби» из Хайфы, подтвердил, что российский нападающий Даниил Лесовой покинул Израиль.

Ранее сообщалось, что Лесовой может вернуться в свой нынешний клуб «Динамо», так как его переход в «Маккаби» близок к срыву из-за сложностей, связанных с оплатой трансфера.  

«Даниил действительно покинул Израиль. Мы продолжаем попытки решить проблему с переводом средств за трансфер игрока», — цитирует Бурга Sport24.

В текущем сезоне Лесовой провёл за «Динамо» 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего вингера в 1,8 миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Маккаби Хайфа Даниил Лесовой Маор Бург ещё теги

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