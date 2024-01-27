Барбоза: «Угальде может стать одним из лучших в РПЛ»

Известный португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал предстоящий переход форварда «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак».

«Угальде — хороший, перспективный, известный игрок. Это, однозначно, усиление для «Спартака». Он может стать одним из лучших в РПЛ. Вопрос только в том, как он адаптируется в России», — цитирует агента портал «РБ Спорт».

При этом Барбоза считает, что у Угальде не возникнет проблем с адаптацией, ведь он уже знаком с европейским футболом.

Ранее стало известно, что в ближайшее время 21-летний нападающий прибудет в Москву для завершения перехода в «Спартак».