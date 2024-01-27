Головин оформил ассист в матче с «Марселем»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вновь отличился голевым действием в рамках французской Лиги 1. В выездном матче монегасков против «Марселя» Александр оформил ассист.

Случилось это на самом старте матча на девятой минуте. Юссуф Фофана отправил в прорыв Головина, а Александр снабдил снарядом Бен-Йеддера, который, едва войдя в штрафную площадку, нанес выстрел в правый угол. Теперь у Головина в сезоне пять голов и четыре голевые передачи.

Напомним, что следить за всеми подробностями одного из самых интригующих матчей 19 тура Лиги 1 можно в нашей текстовой трансляции. Едва начался первый тайм!