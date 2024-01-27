Валерий Овчинников: «Акинфеев будет играть, пока ноги до колен не сотрутся»

Футбольный тренер Валерий Овчинников отреагировал на то, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал самым возрастным игроком РПЛ. Это случилось после ухода из чемпионата России Кристиана Нобоа – эквадорец вернулся на родину в возрасте 38 лет.

«Он будет играть, пока ноги до колен не сотрутся. Пока того, кто может заменить его в ЦСКА, нет. Он – основной вратарь команды. Как только перестанет им быть, то перейдет в тренерский штаб ЦСКА», - рассуждает Овчинников для Betonmobile.

Тренер добавил, что согласен с мнением о том, что голкиперы, особенно в чемпионате России, могут играть до 40 лет.