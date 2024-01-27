Новичок «Зенита» Нино назвал чтение своим главным хобби

Новичок центра обороны питерского «Зенита» Нино признался, что очень любит читать и считает чтение книг одним из своих главных хобби.

«Мне говорили, что я не должен ставить футбол исключительно на первое место — учеба должна идти на одном уровне со спортом. Сейчас я очень благодарен за это родителям. А чтение сейчас — одно из главных моих хобби», - говорит Нино в интервью телеканалу «Матч ТВ», добавив, что просто обожает книги.

Ранее Нино рассказал, что в последнее время увлёкся теологией и не исключил, что в будущем может стать священником.

26-летний бразилец перебрался в Питер этой зимой из одного из самых знаменитых футбольных клубов Бразилии, «Флуминенсе».