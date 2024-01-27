Агент: Гайич не боится конкуренции с Круговым

Раде Чалдович, агент защитника ЦСКА Милана Гайича, ответил на вопрос о предстоящей конкуренции своего подопечного с Данилом Круговым.

Напомним, защитник «Зенита» Круговой присоединится к ЦСКА предстоящим летом на правах свободного агента.

«Милан не боится конкуренции и готов выкладываться на 200 процентов, чтобы приносить пользу ЦСКА», — приводит слова Чалдовича Metaratings.

В текущем сезоне 27-летний Гайич принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

После 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков.