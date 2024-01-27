Ганчаренко не исключил одного матча «Урала» с «Зенитом»

Наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко не исключает, что его команда проведёт ещё один контрольный матч на сборах против питерского «Зенита».

Напомним, что вечером субботы уральцы встречались с питерцами и проиграли лишь благодаря голу Матео Кассьерры, который тот оформил в концовке встречи.

«Выбор по части соперников у всех нас небольшой. Поэтому все вместе крутимся как можем. У нас еще «Краснодар», «Локомотив», вполне возможно, что и «Зенит» еще раз», - говорит Ганчаренко телеканалу «Матч ТВ».

«Урал» и «Зенит» идут в разных частях турнирной таблицы РПЛ, первые – на 12-м месте, питерский клуб располагается на втором месте.