Новичок «Зенита» Нино не исключил, что может стать священником

Питерский «Зенит» этой зимой пополнил 26-летний лидер и капитан «Флуминенсе» Нино. Футболист рассказал, что активно изучает теологию и не исключил, что в будущем может стать священнослужителем.

«Сейчас действительно изучаю теологию и рассматриваю это как одну из возможностей в будущем выбрать стезю священника в Бразилии. Мне это близко», - говорит футболист в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Основная позиция Нино на поле, напомним, центральный защитник. Он подписал с «Зенитом» долгосрочный контракт до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает футболиста в самом расцвете сил в 11 млн евро.