Агент Гайича заявил, что к игроку ЦСКА есть интерес из Европы

Раде Чалдович, агент защитника ЦСКА Милана Гайича, поделился комментарием о возможном уходе игрока из клуба.

«Мне известно об интересе нескольких клубов к Милану, но его все устраивает в ЦСКА. Он счастлив в команде и не планирует уходить в ближайшее время», — приводит слова агента Metaratings.

Напомним, сербский футболист пополнил состав ЦСКА летом 2022 года. В текущей кампании 27-летний Гайич принял участие в 24 встречах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет два ассиста.

Действующий трудовой договор Гайича с «армейцами» рассчитан до середины следующего года.