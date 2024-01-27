​Новичок «Ростова» Роналдо стал одним из самых быстрых в команде

Интересной информацией в своём телеграм-канале делится инсайдер Иван Карпов. Он сообщил, что зимний новичок «Ростова» Роналдо вошёл в число самых быстрых игроков дончан.

«В игре с патриотами [московской «Родиной»] бразилец разогнался до 33,5 км/час — это второй результат «Ростова» на сборах. Лучше только Щетинин (33,7 в матче с динамовцами). По меркам РПЛ — топ-уровень», — делится Карпов.

Напомним, что последние полтора года карьеры 23-летний новичок «Ростова» из Бразилии выступал в Болгарии за местный «Левски». Является воспитанником клуба «Сан-Каэтано», играет на позиции форварда.