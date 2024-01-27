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Дмитрий Черышев: «Захаряну нужно дать время»

27 Января 2024 • 20:51 Комментировать

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев, который не понаслышке знаком с испанским футболом, прокомментировал неприятную новость, связанную с Арсеном Захаряном. Полузащитник «Реал Сосьедада» в матче с «Райо Вальекано» покинул поле из-за травмы.

«Парень прогрессирует, растет, получает, то, что должен. Адаптация - это не то, что за два-три дня пройдёт. Все нужно понять. У него много сложностей, парень хороший, ему нужно дать время», - говорит Черышев для телеканала «Матч ТВ».

Захарян перебрался в клуб из Сан-Себастьяна летом 2023 года и пока отличился за более чем два десятка матчей за этот клуб лишь одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Дмитрий Черышев Арсен Захарян ещё теги
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