Дмитрий Черышев: «Захаряну нужно дать время»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев, который не понаслышке знаком с испанским футболом, прокомментировал неприятную новость, связанную с Арсеном Захаряном. Полузащитник «Реал Сосьедада» в матче с «Райо Вальекано» покинул поле из-за травмы.

«Парень прогрессирует, растет, получает, то, что должен. Адаптация - это не то, что за два-три дня пройдёт. Все нужно понять. У него много сложностей, парень хороший, ему нужно дать время», - говорит Черышев для телеканала «Матч ТВ».

Захарян перебрался в клуб из Сан-Себастьяна летом 2023 года и пока отличился за более чем два десятка матчей за этот клуб лишь одним ассистом.