Футбольный эксперт Олег Терёхин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Маркус Вендел и Матео Кассьерра могут покинуть «Зенит».

«Я не думаю, что футболисты уйдут в зимнее окно. В конце сезона - может быть. Но думаю, что уйдут они не бесплатно. Сейчас им уходить нет смысла, они пытаются стать чемпионами. А потом их можно продать, они могут уехать на повышение в европейские клубы, например.

Для «Зенита» их уход не станет проблемой. Наверняка, у них уже есть договоренности с новыми игроками из Бразилии тоже. Для них это не проблема. «Зенит» работает правильно, они берут ребят, потом их продают раскрученных. В деньгах они не теряют при этом. У них есть финансовые возможности для такой трансферной политики. Другим клубам, конечно, тяжеловато», - сказал Терёхин.