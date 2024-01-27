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Селюк: Угальде? Это продолжение истории с Николсоном

27 Января 2024 • 20:44 Комментировать
Фейеноорд
...
Твенте
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Через 19 ч. 33 мин.

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о предстоящем переходе нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в московский «Спартак».

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что «красно-белые» заплатят за 21-летнего игрока 12 миллионов евро, но сумма может вырасти до 15 миллионов за счет бонусов.

«Это продолжение истории с Шамаром, который пропал с радаров. 9 мячей за 25 матчей в чемпионате Нидерландов забить не так сложно. Потому что там играют в открытый футбол и там всегда результативные матчи», — приводит слова Селюка Vprognoze.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Угальде прибудет в Москву для прохождения медицинского обследования.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Твенте Дмитрий Селюк Манфред Угальде ещё теги

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