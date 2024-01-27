Селюк: Угальде? Это продолжение истории с Николсоном

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о предстоящем переходе нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в московский «Спартак».

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что «красно-белые» заплатят за 21-летнего игрока 12 миллионов евро, но сумма может вырасти до 15 миллионов за счет бонусов.

«Это продолжение истории с Шамаром, который пропал с радаров. 9 мячей за 25 матчей в чемпионате Нидерландов забить не так сложно. Потому что там играют в открытый футбол и там всегда результативные матчи», — приводит слова Селюка Vprognoze.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Угальде прибудет в Москву для прохождения медицинского обследования.