Корнеев считает, что Антону Миранчуку будет приятно поиграть в Турции

Бывший тренер сборной России порассуждал над историей, которая может связать полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука и стамбульский «Бешикташ». Грядущим летом у Антона завершится контракт с «Локо».

«Они любят истории со свободными агентами и не любят платить за трансферы. Они получат качество и нужно будет платить только зарплату», - рассуждает Корнеев для «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что Миранчуку будет приятно играть в Турции, хоть там на игроков и оказывается постоянное давление с трибун.

«Следующий клуб, куда он перейдет, получит усиление», - заключил Корнеев.