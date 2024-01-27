Президент «Урала» Иванов: «Всей командой будем болеть за Даниила Медведева»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что вся его команда будет поддерживать вместе российского теннисиста Даниила Медведева, который вышел в финал Australian Open.

«У наших игроков свои задачи, свой тренировочный график. Что касается финала, то думаю, что мы соберёмся всей командой и будем болеть за Медведева!», - говорит Иванов для Legalbet.

В главном матче турнира Большого шлема Медведеву будет противостоять Янник Синнер. Игра состоится в воскресенье, 28 января.

Ранее в пятничном полуфинальном матче Медведев победил Александра Зверева, который представляет Германию.