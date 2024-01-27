Сборная России в своём официальном телеграм-канале поздравила своего полузащитника и игрока «Аталанты» Алексея Миранчука с очередным голевым действием. В вечернем субботнем матче против «Удинезе» в Серии А (2:0) Миранчук открыл счёт и помог своей команде добыть победу.

«Так держать!», - подбодрила Миранчука пресс-служба национальной сборной.

Гол стал для Алексея третьим в сезоне, также у него в активе четыре оформленные голевые передачи, если брать не только итальянскую Серию А, но и все турниры.

Миранчук перебрался в «Аталанту» в далёком 2020 году из московского «Локомотива».