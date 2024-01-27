Новосельцев: «Отъезд Нобоа – потеря для нашего чемпионата»

Бывший защитник «Ростова» и «Зенита» Иван Новосельцев тёплым словом вспомнил Кристиана Нобоа, который на днях покинул «Сочи» и уехал на родину – в Эквадор.

«Потрясающий футболист. И очень жаль, что таких легионеров у нас мало. Его отъезд стал для нашего чемпионата потерей. Многим у Криса поучиться жизнерадостности. Он каждый день улыбался, и это очень круто», - говорит Новосельцев для «Матч ТВ», добавляя, что настроение Нобоа заряжало других.

Нобоа практически непрерывно выступал в РПЛ с 2007 года – тогда, 16 лет назад он перебрался в казанский «Рубин». А после выступал в России за «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи». В апреле Кристиану будет 39 лет.