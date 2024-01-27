Радченко – о Захаряне: «Морально ему тяжеловато»

Бывший футболист Дмитрий Радченко прокомментировал свежую новость, связанную с травмой Арсена Захаряна, российского полузащитника «Реал Сосьедада». Игрока пришлось заменить в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано» в первом тайме.

«В Испании все совершенно иначе. Так случилось, от него ожидали большего. Эта травма ухудшила его положение в команде. Морально ему тяжеловато, но в карьере бывают и взлеты, и падения», - рассуждает Радченко для телеканала «Матч ТВ».

Пока у Захаряна с момента летнего переезда в Сан-Себастьян всего лишь одно голевое действие – в матче против «Вильярреала» в рамках Ла Лиги.

​В «Реал Сосьедаде» высказались о травме Захаряна