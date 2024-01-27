Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на срыв трансфера защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Наверное, Юрий Долгорукий с мавзолеем Ленина оказались ближе, чем Медный всадник», – сказал Воробьёв.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Зенит» не смог договориться с 24-летним Наиром Тикнизяном об условиях личного контракта, поэтому переход и не состоялся.

Добавим, что чемпионат России продолжится уже через пять недель - матчи 19-го тура пройдут 1, 2 и 3 марта.