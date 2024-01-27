«Зенит» вырвал победу над «Уралом»

В рамках подготовки ко второй части сезона «Зенит» в субботу проводил контрольный матч против «Урала». За 90 минут команды смогли организовать только один гол. Он был забит уже в концовке встречи, когда в воротах «шмелей» расписался нападающий Матео Кассьерра. Колумбийский футболист отличился после грубой ошибки голкипера.
Добавим, что «Зенит» проводит зимние каникулы на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший официальный матч команда Сергея Семака проведёт в субботу, 2 марта, - против «Спартака» на своём поле.
Протокол игры
|(1:0) Кассьерра Матео 88'
Адамов Денис • Дуглас Сантос • Эракович Страхинья • Алип Нуралы • Барриос Вильмар • Фернандес Марио • Артур • Вендел Маркус • Энрике Педро • Ахметов Ильзат • Кассьерра Матео
Помазун Илья • Мамин Артём • Итало • Филипенко Егор • Юшин Александр • Кулаков Денис • Сиссе Ибраима • Егорычев Андрей • Газинский Юрий • Концевой Артём Александрович • Каштанов Алексей
Запасные: Мишкич Даниэль • Кики • Эмерсон Иллой-Айет • Малькевич Владислав • Бикфалви Эрик • Дмитриев Игорь • Бочеров Валерий • Гильерме Шеттине • Ишков Илья • Бевеев Мингиян • Марков Максим • Аюпов Тимур • Бегич Сильвие • Сунгатулин Фаниль • Мамин Алексей
27 января.
Бан пользователя