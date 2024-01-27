«Зенит» вырвал победу над «Уралом»

В рамках подготовки ко второй части сезона «Зенит» в субботу проводил контрольный матч против «Урала». За 90 минут команды смогли организовать только один гол. Он был забит уже в концовке встречи, когда в воротах «шмелей» расписался нападающий Матео Кассьерра. Колумбийский футболист отличился после грубой ошибки голкипера.

Добавим, что «Зенит» проводит зимние каникулы на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший официальный матч команда Сергея Семака проведёт в субботу, 2 марта, - против «Спартака» на своём поле.