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«Зенит» вырвал победу над «Уралом»

27 Января 2024 • 18:54 Комментировать

В рамках подготовки ко второй части сезона «Зенит» в субботу проводил контрольный матч против «Урала». За 90 минут команды смогли организовать только один гол. Он был забит уже в концовке встречи, когда в воротах «шмелей» расписался нападающий Матео Кассьерра. Колумбийский футболист отличился после грубой ошибки голкипера. 

Добавим, что «Зенит» проводит зимние каникулы на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший официальный матч команда Сергея Семака проведёт в субботу, 2 марта, - против «Спартака» на своём поле.

Протокол игры  
Зенит 1:0 Урал
(1:0) Кассьерра Матео  88'    
Адамов Денис Дуглас Сантос Эракович Страхинья Алип Нуралы Барриос Вильмар Фернандес Марио Артур Вендел Маркус Энрике Педро Ахметов Ильзат Кассьерра Матео
Запасные: Коваленко Александр Васильев Дмитрий Алексеевич Чёрный Артур Бардачёв Матвей Мостовой Андрей Васютин Александр
Помазун Илья Мамин Артём Итало Филипенко Егор Юшин Александр Кулаков Денис Сиссе Ибраима Егорычев Андрей Газинский Юрий Концевой Артём Александрович Каштанов Алексей
Запасные: Мишкич Даниэль Кики Эмерсон Иллой-Айет Малькевич Владислав Бикфалви Эрик Дмитриев Игорь Бочеров Валерий Гильерме Шеттине Ишков Илья Бевеев Мингиян Марков Максим Аюпов Тимур Бегич Сильвие Сунгатулин Фаниль Мамин Алексей
27 января.

 

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