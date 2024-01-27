Жирков: «Плохо, что «Крылья Советов» каждый год теряют игроков»

Бывший российский футболист Юрий Жирков порассуждал о самарских «Крыльях Советов». Поволжский клуб очень неплохо проводит текущий сезон РПЛ – по итогам 18 туров у команды набралось 29 очков и как результат – шестое место турнирной таблицы.

«Плохо, что они каждый год теряют лидеров и перспективных игроков. Если бы в «Крылья» вернулись все распроданные футболисты, тот же Пиняев, Глушенков, Зиньковский... С таким составом могли бы и за чемпионство бороться», - говорит Жирков для Legalbet.

Напомним, что прошлой зимой «Крылья» покинули Сергей Пиняев и Максим Глушенков, этой зимой стало известно о летнем переходе Никиты Салтыкова в «Локомотив».