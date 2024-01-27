Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов женился. Фотографию с торжественного мероприятия показала пресс-служба московского клуба.

«Поздравляем Федю и его избранницу Валерию с этим знаменательным днём в их семейной жизни!» - говорится в сообщении пресс-службы «армейцев».

В сезоне 2023/2024 Федор Чалов поучаствовал в 26 официальных матчах ЦСКА. В них 25-летний нападающий записал на свой счёт одиннадцать голов и три результативных паса на партнёров.

Добавим, что после первой части сезона ЦСКА располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России.