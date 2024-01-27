​РПЛ показала расписание двух ближайших туров – год откроет матч в Ростове-на-Дону

Российская премьер-лига обнародовала расписание матчей 19-го и 20-го туров. Новый календарный год в чемпионате России будет открывать игра между «Ростовом» и «Крыльями Советов», которая пройдёт в первый вечер весны. Расписание приводим ниже:

19-й тур

1 марта

19:00 «Ростов» - «Крылья Советов»

2 марта

14:00 ЦСКА – «Оренбург»

16:30 «Краснодар» - «Рубин»

19:00 «Ахмат» - «Урал»

19:30 «Зенит» - «Спартак»

3 марта

14:00 «Пари НН» - «Факел»

16:30 «Динамо» - «Локомотив»

19:00 «Балтика» - «Сочи»

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20-й тур

8 марта

14:00 «Крылья Советов» - ЦСКА

18:30 «Ростов» - «Краснодар»

9 марта

14:00 «Урал» - «Зенит»

16:30 «Рубин» - «Пари НН»

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19:00 «Динамо» - «Ахмат»

10 марта

14:00 «Оренбург» - «Балтика»

16:30 «Локомотив» - «Сочи»

19:00 «Спартак» - «Оренбург»