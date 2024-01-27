Самарские «Крылья Советов» официально объявили о создании второй команды – «Крыльев Советов-2». Команда будет играть во Второй лиге Б, самым низшем по силе дивизионе профессионального футбола России.

«На переходном этапе из детского футбола во взрослый необходимо играть против взрослых и опытных футболистов. А общая заявка с первой и молодежной командой при необходимости позволит распределять игровое время и давать практику всем футболистам, находящимся в структуре клуба», - пояснили в пресс-службе «Крыльев».

В клубе отметили, что игра молодого футболиста в новой команде будет являться завершающим звеном из перехода из академии – во взрослый футбол.

«Создание такой команды позволит выстроить целостную систему подготовки: Академия – ЮФЛ – МФЛ – Вторая лига Б – РПЛ», - заключили в клубе.

«Крылья» идут на шестом месте в РПЛ после 18 прошедших туров.