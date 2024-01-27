Юран – о Марадишвили: «Видны его обученность и желание работать»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран оценил адаптацию новичков в его команде. Речь идёт про арендованного у «Локомотива» хавбека Константина Марадишвили, а также пришедшего из ЦСКА полузащитника Дмитрия Ермакова.

«Марадишвили провел достаточно матчей в РПЛ за ЦСКА и «Локомотив», сбор отработал на максимуме. Вижу его обученность и желание. Полагаю, вместе с Ермаковым добавят нам креатива», - рассуждает Юран для «Чемпионата». Специалист отметил, что оба футболиста довольно хороши в техническом плане, улучшить и «раскачать» можно физическое состояние обоих.

«Пари НН» завершил первую часть сезона РПЛ с 24 баллами на девятом месте.