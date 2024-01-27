​В ЦСКА высказались о переносе дерби со «Спартаком»

Матчи 21-го тура Российской премьер-лиги перенесли с середины марта на конец апреля из-за президентских выборов. В рамках этого игрового дня пройдёт дерби между ЦСКА и «Спартаком». Комментарий насчёт переноса игры дал Кирилл Брейдо, который в стане «армейцев» возглавляет отдел коммуникаций.

Высказываясь о переносе, Брейдо указал на то, что в конце апреля будет лучше и погода, и качество поля. По словам представителя ЦСКА, «Спартак» предлагал провести матч 9-10 апреля. Однако «армейцы» такой вариант не поддержали, ведь в дни матчей Лиги чемпионов игру пришлось бы начинать рано.

«Следовательно, дерби пришлось бы проводить днём, пока не стартовал первый еврокубковый вечерний слот, а это, напомню, будние дни – к вопросу о комфорте для болельщиков и заполняемости стадиона», - слова Брейдо приводятся на сайте «Матч ТВ».