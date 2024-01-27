Миранчук забил в ворота «Удинезе»

В данные минуты «Аталанта» в рамках Серии А играет с одним из аутсайдером турнира, «Удинезе». В первом тайме матча на 32-й минуте полузащитник бергамасков Алексей Миранчук открыл счёт встречи.

Маттео Руджери подключился по левому флангу и отдал в ближнюю часть чужой штрафной площади на Шарля де Кетеларе. Бельгиец оформил прострел, а после Миранчук изящно переправил мяч в правый угол.

Таким образом, у Миранчука уже три забитых гола и четыре ассиста в сезоне за свой клуб во всех турнирах.

Следить за дальнейшими событиями матча можно в текстовой трансляции, которую проводит наш портал. К концу подходит первый тайм игры в Бергамо.