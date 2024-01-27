Шалимов: Не верил в уход Абаскаля в «Кадис»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о несостоявшемся уходе наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в испанский «Кадис».

«Совершенно не верил в историю возможного ухода Гильермо в Кадис — уходить из такого клуба, как «Спартак», со всеми его условиями, было бы опрометчиво. Расцениваю эту информацию как вброс», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 30 зачетных баллов.

Возобновление РПЛ после зимней паузы запланировано на начало марта. Первым соперником «красно-белых» станет «Зенит».