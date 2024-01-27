Шалимов оценил предстоящий переход Кругового из «Зенита» в ЦСКА

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал предстоящий переход защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА.

«Очевидно, что переход в ЦСКА — это вопрос большего ожидания игры в основном составе. Плюс ЦСКА пусть и не становится чемпионом в последние годы, но регулярно борется за высокие места», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Специалист признался, что ему нравится Круговой. Футболист сделал правильный выбор, ведь он мог он переподписать контракт с «Зенитом» и сидеть на скамейке до 30 лет, отметил Шалимов.

Напомним, Круговой уже заключил договор с ЦСКА и ближайшим летом присоединится к «армейцам» свободным агентом. Вторую часть сезона 25-летний футболист проведет в «Зените-2».